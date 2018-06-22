〈台北都會〉《免試分發》估進建中排名950 北一女800以內

2018-06-22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕基北區昨公布國中會考成績序位區間，提供考生個別序位區間落點（含分性別與不分性別），扣除優先免試的錄取人數，參與免試入學分發約四萬多名考生，專家預估，想進入北市建國中學、北一女，男女排名分別在九五○名、八百名以內有希望，成功高中、中山女中等前五志願估計總排名至少要在前五五○○名。

北市教育局昨公布基北區各高中、職及進修學校共有一七八所學校，提供六萬○四一個免試入學招生名額，基北區國中應屆畢業生約六萬二一七八人，扣掉透過優免、特招、直升等管道入學，參與免試入學分發僅四萬多人，以每序位區間○．三％來算，每個區間約一八六人，去年區間則是一六七人。

前五志願 排名估要在5500名內

景文高中國中部主任卓意翔指出，從參加者與招生名額簡章推估，要進前五志願的考生，不分性別的序位區間排名在五五○○名內，有相當大的機會；要進入公立高中職，則要在三萬五○○○名內。

他推估，如建中今年招九一八人、北一女招生七七四人，當性別序位區間各在九一八名、七七四名內，就可錄取，換算會考總分數約卅四．六、卅三．八分。扣除前五志願傳統名校，辦學有特色或交通便捷的公立高中，包括成淵、和平、大安高工熱門科系，排名在八千名內有機會。

教育局指出，志願選填即起至六月廿八日中午十二點止，期間可查詢序位區間，預計七月十日放榜。錄取生須在七月十三日上午九點至十一點向錄取學校報到，已報到學生如欲參加後續其他入學管道招生，應在七月十六日下午二點前至錄取學校辦理書面聲明放棄。