〈台北都會〉捷運南、北環線都計變更案 台北市都委會過關

2018-06-22

將送內政部都委會審議

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府二○○八年接辦捷運環狀線，其中北環段規劃從劍南站到新北產業園區站，南環段則從動物園站至大坪林站，分別與環狀線第一階段路線相接。台北市都市計畫委員會昨通過捷運環狀線南、北環線台北端都市計畫變更案，將提送內政部都委會審議。捷運局表示，等到中央核定綜合規劃報告書後，預計九年半後完工，也就是最快要等二○二八年以後才可完工。

最快2028年以後才可完工

根據捷運局簡報，捷運環狀線「南環段、北環段」於台北端共有十一站，因捷運站須土地設置出入口、通風井及轉乘設施等，雖然優先使用公有地、低度利用土地等，仍有部分私地須配合聯合開發或徵收進行都市計畫變更。

根據捷運局規劃，南、北環線上共有四個站體，五處土地須都市計畫變更，分屬木柵路二段與興隆路四段的Y3站、木柵路一段與辛亥路的Y4站、中正路與捷運淡水線交叉口的Y26站，以及故宮路與至善路二段的Y28站。

Y4站、Y26站地主四月審議時皆表達，捷運坐落地點為當地重要商業區，影響當地發展，要求變更位置；捷運局昨天配合提出替代方案，兩站地主無再反映意見。

而審議到Y3站時，私地主反映位於捷運站位置有塊三平方米土地，上面設有祖先遺留的紀念碑，要求捷運局另尋地點設站。但捷運局回應，經評估後該土地位於站體中間區域無法避開，未採納地主意見。

而在Y28站方面，東吳大學校方指，應將車站調整到至善路、故宮路口，或至善路、臨溪路口設置「東吳大學站」或增設地下道出口，方便學生使用。捷運局解釋，東吳大學位於現在站體約四百公尺，符合步行距離，因此維持原案。