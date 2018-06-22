〈台北都會〉基市500坪祖孫館 全台首座啟用

2018-06-22

6歲以下、65歲以上 一起來玩

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府活化中正區調和市場二樓的五百坪閒置空間，打造全台第一座「祖孫館」，提供六歲以下幼兒、六十五歲以上長者一起互動交流的環境，昨天舉行揭牌啟用儀式，市長林右昌邀請民眾大手牽小手、揪厝邊一起來遊憩。

市府社會處長吳挺鋒指出，目前的社福措施是一種服務提供給一種對象，幼兒到托育中心、長者到托老中心，都是單一性質的中心或據點，無法提供全面性的服務，因應少子化及高齡化社會來臨，「祖孫館」以「世代共融、老幼同樂」的概念建置，創造兼顧祖、孫需求的共融空間，不但刺激幼兒身心發展，也能延緩長者老化，老幼碰撞出正向的火花。

昨天參與的家長都讚賞「祖孫館」的活動空間規劃、遊戲內容。黃姓市民說，設計得很可愛、特別，有木屋等木製場域及很多圖書可以借閱，不輸外面要收費的親子樂園。

林右昌說，「祖孫館」是老人與小孩和諧共處的場所，也是在國外盛行的作法，老人家看到小孩，心裡就充滿快樂、希望，小孩看到老人家也有安全感。

衛生福利部政務次長呂寶靜表示，「祖孫館」提供不同世代的祖孫一起互動，進而搭起跨世代的橋梁，同時解決高齡化、少子化的問題，台灣需要更多這類型的場所，可進一步推廣到全國各地。

入館採預約制 週日、週一休館

「祖孫館」分為幼兒活動區、長者活動區，以及適合長輩和幼兒一起活動的「代間共融區」三個區域，有積木、玩球、手作、說故事、皮影戲、料理等多種動態、靜態活動，並有親職教育講座、長者健康照護宣導等，入館採預約制，週日、週一休館，電洽02-2469-6899。