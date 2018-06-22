〈北部〉省道拓寬封路 舊台9線復出救援

2018-06-22

20年前舊路 編號「臨284線」

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台九線玉里鎮三軒至大禹段，因公路總局拓寬施工中，今年初實施改道，封閉拓寬中的路段，改以廿年前台九線舊線作為替代道路，並有臨時公路編號「臨二八四線」，全長三點一公里，兩邊夾道的芒果樹風景優美，不僅是花蓮首見的省道臨時線，在全國來說也不多見，因路窄、車流量大，公路總局、警方昨在臨二八四線太平橋路口裝設三色號誌燈，提醒用路人注意行車安全。

公路總局花東三期台九線省道拓寬改善計畫由蘇花改工程處負責，其中玉里鎮三軒到大禹路段工程（二八五Ｋ＋二五○至二八七Ｋ），去年十一月開工，除了將原有雙向四車道新增中央分隔島，並規劃機慢車道、自行車道，三月起也拆除太平溪橋、興建長度四百零五公尺的新橋，預計一○八年九月十二日完工。

明年9月完竣 臨時線解編

今年三月起，公路總局封閉施工路段， 並以通往卓溪鄉中平部落的台九線舊線作為替代道路。公路總局玉里工務段表示，廿多年前台九線改線後，舊線即移交給玉里鎮公所管養，由於拓寬工期長達十八個月，才從台九線二八四Ｋ界樁起編為「臨二八四線」，等明年九月拓寬工程完竣後，即解編臨時線；段長陳鶴仁說，省道臨時線並不常見，通常與工程施工有關，至於施工期間道路管養經費由承包廠商負責，權責單位還是玉里鎮公所。

鎮長龔文俊說，原本的台九線從舞鶴台地的大灣抵達三民後，於二八四Ｋ處「右彎」往卓溪方向，通過舊太平橋後接回玉里大禹社區，一九九一年初改線，新線採截彎取直方式，徵收三民附近農地興建卅米南北四線道路。

他說，三民三軒段截彎取直路段僅短短兩公里多，前後都還是沒有拓寬的南北兩線道，當時工程可說「做一半」，如果當時橋樑能蓋成南北四線，現在就不必拆橋了。