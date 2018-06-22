〈北部〉蘇花改蘇澳至東澳段開放大貨車 公路總局：最快8月8日

2018-06-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳至東澳段繼五月七日開放大客車通行後，公路總局最快八月八日開放大貨車行駛；不過，全案仍待交通部核定。公路總局與宜縣警、消人員，下個月將進行蘇花改大貨車防災演練，並蒐集大客車開放後相關環境數據報告，一併送交通部納入評估。

蘇花改分蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水三個施工路段，合計三十八點八公里，含八座總計二十四點五公里長隧道，全線預計一○九年通車；其中，觀音及鼓風兩座隧道經由鼓音橋連接，總長十二點六公里，僅次於國五雪山隧道的十二點九公里，是全國第二長公路隧道。

2/5通車後 小客車、大客車先後上路

蘇花改蘇澳至東澳段二月五日通車，初期僅開放小客車通行；按照環評決議，經三至六個月評估，可開放大客車；開放大客車後，再經三至六個月評估，可以開放大貨車。大客車已於五月七日開放通行，公路總局正蒐集相關數據，為開放大貨車做準備。

根據統計，蘇花改平日車流量南北雙向每天五千多輛，假日約一萬多輛。公路總局指出，開放大客車後，需先統計蘇花改新的道路狀況，包含車流量、隧道內空氣品質等，這些至少要經過三個月的監測，才能形成有效數據，提供做為開放大貨車的參考，如果一切就緒沒有問題，最快可於八月八日開放通行。

7月先防災救護演練 若不完備時程恐延後

公路總局預計下個月協同宜蘭警察、消防人員，模擬大貨車通行後可能發生的意外狀況，例如故障車或車禍造成大量傷患等，展開防災救護演練，確認救災能量是否完備，能否迅速因應提高救援效率，如果演練過程發現不夠完備，開放大貨車通行時程可能會延後。

至於原本未規劃開放的機車，由於機車族極力爭取，公路總局強調，待大貨車開放後，再持續監測相關環境數據，評估道路安全狀況，再請專家學者進行討論。