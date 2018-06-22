〈北部〉學童捐銅板行善 后庄國小「華山獎」鼓勵

2018-06-22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市后庄國小畢業典禮上，除了頒發縣長獎、市長獎等獎項外，另還獨創特別的「華山獎」表揚十九名愛心小朋友，他們六年來將自己每天存下的零用錢，一點一滴地捐給華山基金會做公益，畢業前共捐出七千多元。校長劉敏珍表示，學童們仿效陳樹菊的精神，金額多寡不重要，孩子們貢獻心力行善的表現「無價」！

后庄國小於六年前在教師提議下，鼓勵小朋友將剩餘的零用錢捐出，也向師生募集發票，並派品學兼優的學生到華山基金會頭份天使站擔任小志工，在學長姊多年引領下，也成為后庄國小師生引以為傲的傳統，累計六年來，后庄學子共捐出七萬多元，校方也特設「華山獎」鼓勵。

「每天省下一杯飲料錢，就可以幫助許多弱勢長輩！」獲獎的畢業生陳琝欣表示，助人的感覺很棒，也很珍惜自己有這份能力可以行善；另一名獲獎的學生陳柏甯也表示，不要求要捐多大筆錢，只要每天存下一點零用錢，積少成多，也能讓受助的人感受大大的溫暖。

劉敏珍說，日前看到陳樹菊阿嬤獲清華大學頒發榮譽校友時，也以此為例鼓勵學子，即便只有五元、十元也能積極行善，自願參與「用銅板做好事」的學生日益增加，讓她以學子為榮。

華山基金會頭份天使站站長林芝羽表示，每年接受許多后庄國小學童的愛心，沉甸甸的銅板放在手心很有溫度，期盼他們畢業後也能永保這份熱忱，幫助更多人。