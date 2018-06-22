〈北部〉700斤竹縣最大南瓜 退休老董種的

2018-06-22

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉民何秋賓試種大南瓜，沒想到種出直徑約一公尺、重量達七百台斤的瓜果，光藤蔓就佔地超過五十坪。何秋賓說，每天看了就「爽！」湖口鄉農會推廣部主任吳家亮說，這是新竹縣史上最大南瓜。

六十八歲的何秋賓，原是金屬公司董事長，兩年前退休後在住家旁農地用創業態度種瓜，沒想到成功種出超級大南瓜和近百斤的大西瓜。

何秋賓說，他參觀新北市淡水的全國大南瓜比賽，覺得很新鮮，當場買種子回家，花九萬元打造一座溫室試種；但因沒經驗，未噴藥，很快就被蟲咬爛掉。他轉向湖口鄉農會請益，指導員陳建良帶他到苗栗頭份向「南瓜王子」徐滄浩買種苗，獲得徐熱心分享種瓜技術。

何秋賓說，四月二日他露天種下這顆大南瓜苗，五月八日才授粉成功。考量氣溫過高，為大南瓜搭帳棚，覆蓋蚊帳，減少日曬雨淋，吹兩支電風扇降溫，每天用石灰粉塗抹，以免瓜皮龜裂受損，定時澆水、施肥，心血總算沒白費。

此外，新竹縣新豐鄉農會昨天舉辦西瓜評鑑比賽，廿五名瓜農參加。陳國彬所種西瓜甜度十五度最甜，黎萬順的西瓜四十八點六台斤封王，史文圈、黃明水的西瓜各四十六點二台斤封后；綜合評分由陳國彬榮獲冠軍、羅有亮亞軍、黎傳浩季軍。

西瓜節活動廿三日上午九點起在新豐鄉公所前廣場舉辦，有西瓜、洋香瓜免費品嚐及展售。