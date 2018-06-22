〈北部〉竹市議長轉戰市長 競選總部曝光

2018-06-22

謝文進未鬆口 等時機「出發」

〔記者洪美秀／竹市報導〕無黨籍新竹市議長謝文進參選新竹市長的競選總部昨天曝光了，位在東大路二段一一八號，已在裝修佈置，形同宣告將正式投入市長選戰。謝文進在個人臉書說「這一刻，我們就要出發！」本人雖仍未鬆口，但外界解讀應已做好準備，就等最佳「出場」時機，政壇人士分析，極可能七月初宣布。

年底新竹市長選舉，原本是由國民黨前市長許明財捲土重來，挑戰民進黨爭取連任的市長林智堅，形成藍，綠對決，選情相對單純。

臉書試水溫「勇敢走這條路」

但謝文進四月起透過個人臉書不斷試水溫，並加重對市政批評力道，希望凝聚對市政不滿及對藍、綠惡鬥失望的中道力量，昨天在個人臉書說「堅持新竹前進的力量，邀請各位與我同行，一起跨出這一步，勇敢走這條路。」一旦宣布角逐市長，市民有不同選擇，也將牽動選局變化，後續發展備受矚目。

新竹市議員陳啟源、黃美慧昨天力挺謝文進，答應出任競選團隊重要幹部。陳啟源說，謝文進是內斂沉穩的人，政通人和，廣結善緣，在議會主持議事公正，獲得藍、綠及無黨籍議員認同。

陳啟源說，謝文進歷任議員、副議長、議長等重要職務，都將市民福祉擺在第一位，值得信賴。他說，自己沒有黨派，看到謝文進願意承擔，一定會全力輔選。

黃美慧說，新竹市議會曾參訪台南市，當時還是台南市長的行政院長賴清德讚賞新竹市是全國縣市議會中唯一議長、副議長都是無黨籍，他肯定並推崇謝文進帶領市議會的能力。

黃美慧說，可見謝文進在地方已經超越藍、綠，深得民心，希望市民給無黨籍機會，讓無黨籍的市長來服務市民。