〈北部〉關西牛欄河變「小黃河」 桃園污染源挨罰

2018-06-22

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮牛欄河上游，近日突然變成「小黃河」，原因是桃園市某整地工程沉砂池內廢水外溢， 桃園市政府將依水污法開罰業者，並限期廿七日前完成改善。

牛欄河自救會會長劉德樑說，上週末各地天降下大雨，很多人因久旱而開心不已，沒想到牛欄河上游野溪被污染變色！自救會先後向新竹縣、桃園市兩地環保局陳情。

經查，確認禍首是上游、桃園某整地工程簡易沉沙池沙包承受不了大雨而崩塌，池內的黃泥水外流到牛欄河上游，使得野溪溪水「染黃」，間接影響下游牛欄河水質。

環局採樣送驗 釐清有無重金屬

新竹縣政府環保局表示，已派員到場採樣送驗，釐清有無重金屬疑慮，將等相關報告出爐，全案交由主管的桃園市政府處理。

環保局指出，除了偷排工業廢水、亂倒事業或一般廢棄物入溪流、生活污水影響水體，只要造成河川污染的行為都可依水污法處理。至於工地的逕流廢水，沒有做好消減就直接排放，仍有造成河川懸浮粒子過高、影響水質的問題。若是一級營建工地，開工前須檢附逕流廢水消減計劃書。

未來再犯 環局：會祭新法嚴懲

環保署近日剛修正發布相關管理辦法，針對有些工廠不斷反覆出現廢水外流污染周邊河川事件，規定未來只要發生污染，且三年內被主管機關裁處停工兩次以上的業者，或被認定情節重大兩次以上，縣市政府環保局依法廢止業者的廢水放流許可證以後，業者從被廢止日起，三年內不能申請新的許可證。

環保局表示，未來如有業者不積極改善而再犯，就會祭出新法嚴懲。