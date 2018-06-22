〈北部〉《桃園》開瓶計畫加碼千萬 下半年拚23條開通

2018-06-22

〔記者陳昀／桃園報導〕市府新建工程處自前年九月起推動「開瓶計畫」，截至目前已打通廿六條瓶頸道路，今年編列六千萬元預算執行開口契約，昨天宣布加碼一千萬元，預計下半年要再打通廿三條瓶頸道路，標案即日起至廿五日上網公開閱覽。

市民可透過里長、議員提案

新工處副總工程司張重仁指出，除了市府規劃的「開瓶計畫」路段，市民也能透過里長、議員向各區公所提案，只要符合「住家周邊道路、消防車無法通行」、「鄰近道路容易壅塞」、「道路瓶頸打通後，可連接主要道路」、「排水系統不佳、常有淹水狀況」、「附近沒有寬度四米以上替代道路」等條件都能申請。

常卡在地主惜售地

張重仁說，經評估有可行性、必要性及需求性後，市府會透過協議價購取得用地，但這是「開瓶計畫」中最難解決也最常面臨的問題，地主大多會因低於市價而不願出售，需花時間溝通，幾乎都得商談三、四次才能成案。

每年每區至少一條

張重仁表示，能否打通瓶頸道路常取決於地主的意願，各區公所會先探詢地主意願，市府再針對符合政策需要、可執行性高、工程效益高等要素，來拓寬或打通瓶頸道路。為了加快工程進度，市府採用開口契約方式發包工程，未來每年每區將至少完成一條，逐步讓桃市的道路環境更完整，也方便消防車輛進出。

廿六條已打通的瓶頸道路對市民都有影響，比較經典的案例是，茄苳路是連結八德、桃園、中壢的替代要道，交通流量大，但過去連結台一線中華路的路口寬度只有約三米，經常造成車輛回堵，市長鄭文燦十九年前還是縣議員時就曾爭取打通，直到去年透過「開瓶計畫」拓寬為八公尺，並新闢茄苳路旁八公尺計畫道路，可串連至國道二號橋下道路、銜接到中華路五巷，為交通分流；龍潭區高楊南路、干城路也是類似情形。