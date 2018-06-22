〈中部〉梨山春茶評鑑 黃家兄弟技冠群雄

2018-06-22

〔記者歐素美、陳建志／台中報導〕農業局昨分別委託和平區農會及霧峰區農會辦理梨山茶春茶及龍眼蜜評鑑，黃名村及黃名江兄弟檔技冠群雄，弟弟黃名江拿下梨山茶的特等獎、頭等二獎，成為梨山茶王，哥哥黃名村也獲頭等三獎及頭等獎；龍眼蜜則選出十名特等獎及十六名頭等獎，將以「台中蜂華」品牌對外販售。

梨山茶評鑑昨在和平區農會展售中心舉行，共有四百六十五組產銷班農民報名，茶葉品種以梨山區青心烏龍為主，評審根據外觀、水色與香氣滋味等進行評鑑，結果由黃名江榮獲特等獎，成為今年度梨山茶王，頭等一獎為賴士墉、頭等二獎為黃名江、頭等三獎為黃名村、頭等五獎為陳明郎、頭等獎黃名村、許淦偉、陳秀滿、黃加棟等，另有五顆星卅二人、四顆星卅八人、三顆星一百九十三人，五顆星每台斤要價兩萬元。

梨山茶葉種植面積五百多公頃，年產量六百餘公噸，因產於海拔一千八百至兩千五百公尺，每年產值高達十二億元，為維護消費者食用安全，得獎茶葉將全部經農藥安全檢測通過，再由農會統一包裝，並加防偽標章。

國產龍眼蜜評鑑 成績出爐

另農業局昨也在霧峰區農會舉辦台中國產龍眼蜜評鑑，今年共卅三件參賽，三件初選驗出農藥殘留剔除，複選的卅件經評審依色澤、香氣和風味評分，最後由詹鎮源、陳忠鴻、李美滿、蔡婷伃、陳明煌、林秀雲、王朝立、張琇媗、陳秦育、林錫村等十人榮獲特等獎；羅敏志、蔡德科、洪秋芬、林椿淞、李奕楨、宋威霆、鄭金崑、蔡聖朗、謝名亮、洪文祥、趙韋竣、賴鶴元、陳文智、彭鴻飛、劉建志、趙燿烽等十六人獲得頭等獎。

阿罩霧養蜂產銷班長洪秋芬表示，今年氣候穩定，蜂蜜產量比去年多了四、五倍，品質是近四年來最好。