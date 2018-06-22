〈中部〉民進黨控擋捷運藍線 盧秀燕陣營：反舉債

2018-06-22

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運藍線今年三月獲交通部核定，市議會民進黨團昨召開記者會批評，國民黨市長參選人盧秀燕一方面在中央意圖擋下捷運藍線，另方面又主張恢復冒牌的BRT，應向市民道歉。盧陣營則說，反舉債、反草率，沒有反建設！

捷運藍線西起沙鹿車站，經台灣大道進市區，與捷運綠線在市府站共站串聯，再進入台中大車站，全程約三十九分鐘，全線總計二十一．三公里，共設十五座車站，目前規劃高架六站、地下九站，總工程經費約新台幣八四一．六四億元。

批評盧主張恢復冒牌BRT

民進黨團說，前市長胡志強時代，捷運藍線計畫屢遭同為國民黨執政的中央政府駁回，當冒牌BRT上路後，又遭交通部以「已有BRT系統計畫」為由駁回。市長林佳龍將BRT改革為優化公車專用道，捷運藍線三月終於獲交通部審查通過。

不料，盧秀燕竟說這些改革是「為反對而反對」，還在立法院審查預算時，與其競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒，三位立委聯手反對台中興建捷運藍線，甚至主張恢復冒牌BRT。台中人口已是全台第二大城市，市民要的是捷運路網，不是BRT冒牌貨，盧秀燕應向市民道歉！

盧營：前瞻建設 地方政府財政崩潰

盧陣營反駁說，他們反對舉債、反對草率，不是反對建設。像捷運藍線、海線雙軌等，都能在公務預算中編列，不必用完全舉債的前瞻計畫執行；而前瞻計畫，地方配合款逾四千三百億元，前瞻建設完成時，就是地方政府財政崩潰之際！

交通局長王義川受訪時表示，前市府堅持興建BRT，並號稱為類捷運，交通部才不核定捷運藍線。市府將BRT轉型為優化公車專用道，交通部才審查通過。盧秀燕主張恢復BRT，他擔心交通部再度質疑捷運藍線必要性，呼籲盧立委千萬要謹言慎行。