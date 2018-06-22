〈中部〉新建8座立體停車場 前瞻補助10.22億

2018-06-22

市府自籌19.36億 共29.58億元

〔記者張菁雅／台中報導〕市政府提出八件興闢立體停車場工程案，爭取前瞻基礎建設計畫補助，全數獲交通部公路總局核定通過，中央共補助十．二二億元，加上市府自籌款十九．三六億元，合計廿九．五八億元。交通局廿一日表示，各項停車場興建案將在中央核定補助後三年完工，期盼透過興闢路外立體停車場，改善停車問題，並銜接公共運輸網停車轉乘需求。

交通局長王義川表示，台中市人口已成為全台第二多城市，隨著大量人口移入，衍生龐大停車需求。市府除了致力於打造綠色交通、建構完善便捷的大眾運輸系統，也必須兼顧汽機車的停車需求，改善都市停車秩序，興建路外停車場已刻不容緩。

王義川指出，市府針對人口密集需求迫切區域，以及配合未來公共運輸發展，分析客觀環境因素及考量地區發展，配合前瞻基礎建設計畫，提出八案興建路外停車場計畫，提案數為全國最多，廿日獲交通部公路總局全數核定通過，總經費共廿九．五八億元，包括中央補助經費十．二二億元，市府自籌十九．三六億元。

這八案計畫分別為豐原轉運中心暨立體停車場、台中大車站計畫—立體停車場暨轉運中心、北屯區舊社停車場立體化、大里區益民國小地下停車場、潭子區潭興立體停車場、南屯區正心立體停車場、台中一中地下停車場、大里區東榮立體停車場。

三年內完工 改善停車問題

交通局表示，八座停車場共提供二千六百四十三格汽車格及九百九十一格機車格，將在中央核定補助案後三年完工，經費獲核定後會陸續循預算程序，儘速啟動各案專案管理及規劃設計作業，期能儘早開工，改善各地區停車問題。

其中，大里區將有兩座立體停車場，市議員張芬郁表示，大里地狹人稠，用地取得困難，霧峰則因都市計畫關係無法規劃停車用地，因此她贊同市府的規劃，並希望交通局在屯區多利用學校、機關興建地下停車場，如成功國中、霧峰國小皆有條件施作。