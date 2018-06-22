〈中部〉日避暑夜觀星 南投星空季明登場

2018-06-22

清境等5大觀星區 風景優美

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣得天獨厚地理環境，擁有許多觀星好去處，南投縣政府昨宣布七月將正式申請合歡山為國內第一個國際暗空公園，並將首度舉辦星空季系列活動，從二十三日起由專業導覽人員帶領民眾深入縣內五大觀星區探索星空奧祕。

合歡山擁高海拔、低光害條件，為東南亞最佳觀星、賞銀河聖地之一，每年吸引成千上萬追星族，南投縣清境觀光協會去年推動設置「暗空公園」，南投縣政府昨召開記者會，宣布將於七月正式送件給國際暗空協會IDA審查，爭取合歡山成為國內第一個、亞洲第二個國際暗空公園，由於從審查到取得認證，約須一年半時間，縣長林明溱強調這期間將會加強改善合歡山鳶峰停車場等觀星區各項設施，讓滿天星斗成為南投觀光新亮點。

縣府規劃活動及導覽行程

南投縣政府也首次整合縣內低光害觀星區，舉辦星空季系列活動，公布縣內清境、溪頭、杉林溪、日月潭及猴探井五大觀星區，規劃系列活動及導覽行程，由於這些地方擁有壯麗高山或優美森林景緻，原本就是避暑勝地，讓民眾白天可避暑，晚上則可觀星。

昨記者會並安排淑茵舞蹈團的小舞者表演星空舞開場，同時展示星空主題攝影作品、各種天文望遠鏡及業者推出的星座巧克力。

縣府觀光處表示，星空季系列活動將在二十三日於同時可賞螢的杉林溪登場，活動中將可拍攝到月球隕石坑；清境鳶峰停車場在七月廿七日則有月全食轉播、八月有銀河季活動；溪頭自然教育園區於八月起每周六晚間都會舉辦觀星小旅行，九月八日也將舉辦大場次觀星活動；九月廿九日則規劃讓民眾於日月潭湖畔悠閒觀星；十月廿七日天空之橋夜月銀河活動，讓民眾在猴探井天空之橋一邊觀星，一邊欣賞彰化平原夜景。系列活動詳情請加入「樂旅南投」 臉書粉絲團或上「南投好好玩」網站查詢。