〈中部〉鹿港老屋活化 摸乳巷變藝文廊道

2018-06-22

〔記者張聰秋／彰化報導〕提到鹿港小鎮就會讓人想到摸乳巷，這條逾百年歷史、不到百公尺長的小巷弄，坐落在兩棟百年老屋牆縫間，陽光灑落產生一線天景象，更讓摸乳巷成為民眾尋幽探訪的秘境；現在，這處秘境後花園即將注入復古時尚味，兩棟老屋其中一棟兩層樓高的老屋，將活化改造，可望翻身成為藝文展示廊的新天地。

屋主認同保存 供文化局無償使用5年

文化局長陳文彬表示，二○一六年起展開老屋活化計畫，迄今完成十五棟老屋修繕，又以鹿港地區最具代表性，這些老屋修繕後翻身成為藝文天地、復古書店、咖啡餐飲店等新天地，為舊建築注入復古時尚味，讓老宅再生。

陳文彬指出，老屋活化有成，申請修繕補助踴躍，其中，位於鹿港鎮菜園路三八號（兩層樓高）和四○號（一層樓平房）間的摸乳巷，摸乳巷兩側牆壁有四分之一是三八號黃宅建物的外牆，保有百年以上磚牆及木造結構，為清代街屋格局，屋主認同老屋保存概念，也願意提供給文化局無償使用五年，修繕補助經費共九○萬元，將進行磚牆修補、結構補強、木作工程以及貼磚等項目，修繕後活化為藝文展示廊景點。

陳文彬說，另一個鹿港老屋活化也很稀有，百年糕餅老店玉珍齋申請埔頭街九四號、新祖宮隔壁的泰豐號老屋修繕，泰豐號是布郊商行，建築格局延續清代商業建築風格，古厝屋脊的「馬背」造型為火型，相當特殊，擬修繕項目包含屋頂整修、地板整修、門窗修補、結構補強，以及牆面整修等。

除了摸乳巷黃宅和泰豐號老屋修繕之外，還有鹿港老洋樓承慶堂修繕，該處一樓天井採光設計，在老屋格局中彌足珍貴。

鹿港逾47年屋齡老屋可申請修繕

前述三處老屋修繕今年陸續會施工，文化局補助經費額度還有，只要建築物坐落點在鹿港鎮，於一九七一年前興建完成、超過四七年以上屋齡都可向文化局提出申請。

補助項目分「小型修繕類」和「文化經營類」，其中，修繕補助每案從六○萬元起，屋主同意修繕後無償提供給文化局使用五年，最高可補助九○萬元；文化經營類每案補助老屋月租金三○○○元到最高五○○○元，可進行社區活動中心、老人共餐、藝文展覽等多元用途，這項租金補貼首次申請，採隨到隨審，審查時效快，日後則以一年一審為機制。