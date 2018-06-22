〈中部〉宣布參選嘉縣長掀波》民進黨縣黨部︰將開除黨籍 吳芳銘：走退黨之路

2018-06-22

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨籍嘉義縣副縣長吳芳銘前天宣布參選嘉義縣長，民進黨嘉縣黨部主委林沐惠昨發出聲明表示，黨內已提名前農委會副主委翁章梁競選縣長，批吳的參選是少數人師心自用破壞黨內團結，縣黨部將整理吳違紀參選相關資料，送執委會開除吳的黨籍；吳芳銘回應說，將走退黨之路，並表示不要把大家和人民都當成笨蛋，「老天有眼，人民會思考和判斷」。

吳芳銘昨上廣播節目，談及媒體解讀他參選縣長是嘉義縣長張花冠與立委陳明文「花文鬥」的代理戰爭時，表示並不認同此說法。吳說，他尊敬張花冠與陳明文，「我不是棋子，我有自己的想法」，「張花冠的想法，我不一定支持，我和張縣長也會吵架。」

張花冠︰大力支持 但也要顧慮黨紀

張花冠則說，她曾聽吳芳銘講過想參選，但對吳向媒體宣布參選一事，事前並不知情，她認為吳是縣政推動最優秀人選，「我大力支持」，但民進黨已有提名人選，「我也要顧慮黨紀」，指吳還沒正式登記，要談支不支持「還言之過早」。

林沐惠說，縣黨部電話被支持者打爆，要求一定要將違紀參選的吳開除黨籍，並指張花冠身為民進黨中常委，卻沒有制止此事，令人遺憾。吳芳銘回應說，台灣社會派系利益大於政黨，政黨利益超越社會和國家，那麼人民利益和福祉在那裡？「這才是一己之私」。

吳芳銘說，宣布參選後，就是朝退黨之路邁進，不是所有的事都要考慮政黨利益，「老百姓更關心經濟和肚子」，將走自己的路，自己是水色，無色的水最容易融合各種力量，也是要讓人民有更多選擇。吳說，自己與翁章梁從大學就認識，「我還是認為我們是朋友」，只是想法不太一樣，兩人好一陣子沒講上話，「而要拚還是要拚」，會祝福彼此。