〈中部〉暌違24年 嘉縣中埔石虎現蹤

2018-06-22

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國立嘉義大學森林暨自然資源學系團隊，最近以紅外線自動相機在嘉義縣中埔鄉淺山丘地區拍攝到暌違廿四年的石虎蹤跡，證明除中部山區外，位於南台灣嘉義山區仍有被公告瀕臨絕種野生動物的石虎族群。

嘉大動物調查團隊拍到

嘉大森林暨自然資源學系助理教授劉建男說，石虎在日治時期時曾廣泛分布在台灣全島，但過去十多年來，石虎只出沒於苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣淺山丘區，嘉義地區先前最後一次發現石虎紀錄是一九九四年在阿里山山區被獸鋏夾傷，送到農委會特有生物研究保育中心急救的一隻石虎個體；二○○六年則在距離嘉義縣中埔不遠的台南市白河鹿寮水庫周邊發現石虎蹤跡，這兩筆紀錄不排除有地緣關係。

農委會特有生物研究保育中心助理研究員林育秀表示，依中心以「棲地模擬」方式統計，推估目前全國石虎數量在四百六十八至六百六十九隻之間；中埔鄉是暌違廿四年來首度發現石虎，影像珍貴，建議研究團隊爭取經費，擴大相機架設範圍，進一步確認來源。

嘉大研究團隊二年多來在中埔鄉一處山區不定時架紅外線自動相機進行哺乳動物調查，最近一年在海拔二百五十至四百公尺的竹林間架設十五部自動相機，研究人員上週前往山區收回相機記憶卡檢視，學生林雅婷發現其中一台相機於五月十五日凌晨四點七分捕捉到石虎路過身影。研究團隊依體型研判，這隻石虎可能是剛離開媽媽獨立不久的亞成體小石虎，牠可能正尋找棲地建立領域而路過該處。

建議公部門投入經費支持

台灣石虎保育協會理事李璟泓認為，自動相機架設一年才拍到一隻個體，顯示族群密度低，推測可能是殘存族群個體，建議保育主管機關投入經費，支持石虎基礎資料調查，建立台灣的石虎族群確切分布資料。