〈中部〉冷鏈物流園區跳過雲林 李進勇、張麗善同聲罵

2018-06-22

〔記者林國賢、鄭旭凱、簡惠茹／綜合報導〕農委會計畫斥資十億建置三大物流中心以提高蔬果產銷調節能力，不料三大物流中心建置地點竟然不包含雲林縣，雲林縣長李進勇、國民黨雲林縣長參選人張麗善昨天同聲表達強烈不滿，認為雲林農業產值全國第一，是最大蔬果供應產地，物流中心未設在雲林太不合理。

農糧署︰提供合適土地會考量

農委會農糧署表示，如果地方政府願意提供合適、具有一定規模的土地，農糧署會進一步考量到當地設置，樂觀其成。

張麗善︰雲林繼續被邊緣化

張麗善昨與縣議員李明哲、縣農會總幹事簡明欽及多個農會總幹事召開記者會，抨擊農委會規劃在桃園、屏東與彰化設置冷鏈物流園區（物流中心），解決蔬果產銷失衡問題，蔬果供應量佔全國三分之一的雲林卻未列入設置地點，實在莫名其妙，雲林繼續被邊緣化。

李進勇︰行文農委會討公道

李進勇則指出，雲林縣農業產值連續三年超過七百億元，為全國之最，國土規劃中雲林十二萬餘公頃土地就有八萬公頃須控管為農業使用，肩負穩定國家糧食責任，且雲林在台灣西部位置適中，「冷鏈物流園區」設置首選地點當然是雲林，縣府不僅打電話，也正式行文農委會，要為農民討個公道。

張麗善指出，雲林縣農民多、農產品產量全國排名屬一屬二，若能搭配冷鏈系統的農業物流園區，讓蔬果採收後立即送進標準化保鮮配送處理程序降低運送成本，提高蔬果運送良率，就能紓解農產品過剩的產銷失衡問題。

李進勇表示，縣府早已規劃「雲嘉南農產品物流中心」、「西螺果菜市場擴展為國家級農產物流中心」等計畫，希望中央核准兩項計畫，不僅冷鏈物流園區推動事半功倍，更能全面照顧農民利益。

李明哲指出，冷鏈物流是冷凍冷藏供應鏈的簡稱，指冷藏冷凍類食品從原材料供應物流、食品工廠內生產物流、貯藏運輸物流至販賣銷售物流，雲林的農業因為只是一級產業，農民都要「看天吃飯」，如果加入冷鏈，在冷凍、加工、運輸都能提升，農民收入會更穩定。