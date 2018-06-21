〈南部〉非法解僱黨工？ 民進黨市黨部遭檢舉

2018-06-21

新主委黃先柱：依法辦理

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨台南巿黨部傳出黨工解僱爭議，前秘書陳世輝昨到勞工局舉發民進黨台南巿黨部前後任主委顏純左、黃先柱，聯手非法集體解僱黨工，他控訴說「蔡英文總統心中最軟的那一塊，是民進黨台南巿黨部最愛欺負的那一塊」。

對於被舉發，新任市黨部主委黃先柱表示尊重陳的發言，但也強調一切依法辦理。黃先柱表示，過去黨部黨工中，有許多是輔選「跑攤」的人，但他希望讓黨工專職化，才會解僱部分黨工， 重新挑選專業人員聘任。

前秘書陳世輝質疑派系打壓

陳世輝指出，黨工人員於政黨法成立後納入勞基法保障，若無充分理由，只可調動職務，不可非法解僱，六月十一日顏、黃正式交接主委後，迄今尚未向勞工局提出集體解僱報備及解僱理由，這已嚴重違反勞基法解僱程序。陳世輝並表示，市黨部有十六位員工，共八位被解僱，但有三位回聘，其中有一名是被顏前主委推出參選市代的人選，新任主委黃先柱又是新系賴清德的輔選大將，讓人聯想派系打壓、解僱黨工。

勞工局受理檢舉 將進行調查

勞工局主任秘書黃惠美受理檢舉案，表示會立即派員錄案處理。不過，勞工局也表示，經調閱資料，確認雇主（市黨部）已於六月四日函送資遣通報資料，通報將於六月十五日資遣七名員工，依法在員工離職日十天前向主管機關完成通報作業，至於人數尚待釐清。勞工局表示，將釐清雇主中止勞動契約的原因。