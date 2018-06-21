〈南部〉承攬或僱用？養樂多媽媽爆勞資爭議

2018-06-21

養樂多媽媽車禍 控公司無勞健保、意外險

〔記者王俊忠／台南報導〕曾姓養樂多媽媽投訴指出受僱於養樂多台南分公司，外出送貨車禍骨折受傷，因養樂多公司未幫她投保勞健保，未能獲得勞保職災理賠，公司也無慰問金，只有一盒水果；還強制媽媽們一個月花一千多元買公司較難販賣的產品，實在不合理，將向勞工局投訴。

曾女表示，上週三她騎機車外出送貨時發生車禍、左腳骨折住院，因為公司未幫她們養樂多媽媽投保勞健保、也沒意外險，只有保人壽險，她無法申請勞保職災給付，公司也沒有慰問金，主管探視她只送一盒水果。

養樂多公司：一開始就告知非僱用關係

曾女說，她騎公司配發的三輪車、使用公司冷凍生財設備，有服務區域、寫報表，怎麼公司不認定養樂多媽媽是僱用的員工呢？公司還強制要求每個月買一千多元較難賣舊產品，須承受業績成本上負擔。

養樂多台南分公司說明，全台南市約有一三○位養樂多媽媽，公司與養樂多媽媽是承攬關係、並非僱用關係，一開始就告知從事者公司未幫她們投保勞健保，曾女應知道，公司是借三輪車等生財器具給她們使用，且未限制工作時間，工時彈性，等於讓媽媽們自己當老闆售貨抽佣金，如媽媽們想投保勞健保，可以提供乳品工會加保。公司幹部說，會請媽媽們每月買一千多元的產品，用意是希望媽媽們幫忙促銷新產品，如有好績效，公司有三節禮品、尾牙、旅遊等福利。

勞工局：須釐清雙方契約關係

勞工局勞檢中心則說，這要看雙方契約是承攬或是僱用關係，如是承攬關係，業者的確可不必幫承攬人投保勞健保；若是僱用關係，則要替員工投保勞健保，至於強制媽媽們買公司產品推銷，這點不太合理，若當事人投訴主張，勞檢中心會據此到公司進行勞檢處置；也可以視當事人需求安排曾女與公司進行調解。