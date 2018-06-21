〈南部〉水庫不夠飽 二期作難全面供灌

2018-06-21

〔記者萬于甄、楊金城、王涵平、王俊忠／台南報導〕連續大雨，主要水庫南化、曾文、烏山頭上游集水區降雨讓水庫進帳不少，總算紓解旱象，其中曾文、烏山頭兩水庫昨天合計蓄水量破一億噸，嘉南灌區二期作部分，第一、二、三組灌溉區有望供灌，但第四、五、六組灌溉區還沒有樂觀本錢。

一、二、三組灌溉區 可望供灌

嘉南灌區二期作面積有四萬三千多公頃，農業灌溉用水量高達四億五千萬噸，還要肩負民生和工業用水的曾文、烏山頭水庫，昨天蓄水量顯然還不夠。

嘉南農田水利會灌溉管理組組長黃義銘說，水利會今天將召集各灌區管理處開會商討嘉南六個灌溉組的供灌日，因曾文、烏山頭兩水庫蓄水量昨合計有一億零八百萬噸，第一組（新化區）、第二組（麻豆、佳里）、第三組（麻豆、新營、後壁等地、部分嘉義朴子）灌溉區二期作可望通水灌溉。

四、五、六組 要視水情討論

但後續第四、五、六組灌溉區何時可供灌？黃義銘說，要視水情逐次討論，因強制農田休耕影響太大，希望水庫持續有進帳。

風雨過後 養殖場應做好消毒防疫

連日豪大雨，目前通報輕微農損，但魚塭養殖水質易劇變，南市動保處昨日呼籲養殖場做好防災消毒工作，避免水質惡化造成魚蝦疫病。衛生局也籲請加強清除積水，以免病媒蚊孳生。