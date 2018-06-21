〈南部〉井仔腳鹽田積水 小鹽山溶解

2018-06-21

〔記者楊金城／北門報導〕連日大雨，北門區單日降雨量昨天突破一百五十毫米，井仔腳瓦盤鹽田體驗區積滿雨水，六十座小鹽山即使穿上「雨衣」一樣溶解，沒了「小鹽山」形狀，學甲法源禪寺靈山寶塔廣場部分積水，影響喪家舉辦告別式，算是「另類雨災」。

另類雨災 鹽堆穿雨衣也沒用

因連日降雨，北門井仔腳瓦盤鹽田的六十座小鹽山，特地套上塑膠布，像是穿上「雨衣」，保護鹽堆不被雨水浸蝕，但結晶池積水成池，一座座小鹽山還是逃不過被溶解，有的全溶解，有的溶解塌陷不成鹽山形狀，「另類雨災」讓遊客看了都好奇。經營井仔腳鹽田的皇尚文創將在放晴後，立即用儲存的海鹽修補小鹽山。

大北門區昨天單日降雨量，以七股區二百廿八毫米最高，也是全市降雨量最多的，昨天凌晨到上午的時雨量，七股、北門破六十毫米，雨水像是「用倒的」。

因治水工程奏效，以往易淹水、積水的七股龍山、將軍青鯤鯓、北門蚵寮、學甲華宗橋附近市區，都未傳淹水、積水，只有北門錦湖里、玉港里聯外道路上午八點一度積水阻礙交通，但強降雨後很快消退。

學甲男子疑跳水失蹤 搜救無所獲

此外，學甲區六十歲王姓男子昨天凌晨疑似和家人吵架後失蹤，他騎的機車在上午九點多被人發現停在學甲區南一線急水溪筏仔頭橋上，還留下一雙拖鞋，懷疑他想不開跳水，消防局第三大隊出動空拍機、北門、學甲分隊的救生艇下水，在急水溪台十七線五王橋河段搜救一天未果。