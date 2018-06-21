〈南部〉日雨量250毫米 路面又破大洞

2018-06-21

建平路與建平九街口塌陷逾二米 女騎士傷

〔記者王俊忠、邱灝唐、萬于甄、洪瑞琴／台南報導〕台南連兩日出現路面塌陷，繼林森路地下道之後，建平路與建平九街口昨晚疑因大雨，再現長寬各約五米、深約二米多的坑洞，所幸僅有一名女騎士受輕傷；代理市長李孟諺晚間已指示市府前往慰問傷者，並發給一萬元慰問金，由於洞內有台電、自來水公司的管線，以及水利局的污水管線，且坑洞規模不小，因此相關單位昨晚緊急到場會勘，釐清原因。

另外，東區長榮路二段與東寧路口，昨晚九時許路面出現凹陷、積水情形，警方前往封鎖、管制交通，並通報工務局前往處理。

至於十九日塌陷的東區大同（林森路）地下道機車道，目前封閉停止禁入，由於還得等天氣放晴鋪設柏油，以及施作側溝，通車時間還得評估。

全市16戶住家淹水 崑大路一度積水20公分

台南昨日受到西南氣流影響，各地下起雷陣雨更被列入豪雨區，到昨天下午二點，七股區二十四小時累積雨量達到逾二五○毫米最高，西港、安南與仁德等區也有二百毫米以上。市府防災中心統計，昨天上午雨勢大又急，造成十六戶住家淹水，高度約五到十公分，多數因雜物堆置導致排水溝、側溝阻塞，以及地勢比路面低等因素釀災。

安南區的安中路段、安明路段、青草里及城北里出現積、淹水情況；永康區崑山科大前的大灣路、大仁街口積水五公分高，崑大路更一度積水二十公分；仁德區則因急降雨導致快速道路、高速公路下涵洞等路段一度通行困難，所幸午後雨勢趨緩，積水都漸退去。

根據統計，昨日下午仍有九座橋樑與四條道路封閉，而強降風雨席捲台南，也讓工務人員疲於奔命，從十三日迄今，已有超過六十件清理路樹案件。