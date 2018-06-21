〈南部〉首度外銷新加坡25噸 木瓜「南向」告捷

2018-06-21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄木瓜是全國第四大產地，農業局南向政策奏效，與美濃農會合作，首度進軍新加坡市場，出口量達二十五公噸，成功開發新市場，更帶動今年出口比去年成長。

農業局與美濃農會合作

高雄木瓜種植面積近二百六十公頃，是全國第四大產地，今年因氣候適宜，產量恢復正常，市府農業局與美濃農會合作，首度進軍新加坡市場，出口二千一百箱共二十五公噸。

值得一提的是，新加坡過去進口馬來西亞木瓜，市府南向政策奏效，星國外銷商參訪高雄，發現高雄木瓜品相好看，吃起來也很甜，馬上下訂單。

上半年出口 超越去年出口量

根據農業局統計，高雄木瓜去年上半年出口二十八公噸，整年出口量近四十公噸，主要外銷中國、香港，今年外銷量持續成長，光上半年出口五十二公噸，包括中國二十七公噸、新加坡二十五公噸，超越去年整體的出口量。

根據關稅總局統計，去年全國木瓜出口新加坡總量只有二公噸多，高雄光今年六月就出口二十五公噸，凸顯新加坡是新開發的市場。

農業局將持續洽談香港、中國等地，透過技術突破進軍加拿大，並擴大參加國際食品展及旅展，推出一日農夫採木瓜遊程，帶動高雄木瓜挺進國際。

農業局表示，高市去年農產品外銷金額一億七千萬元，今年一至四月已達七千萬元，預估今年累計金額可達到二億元，較去年增加一成八，將力推木瓜成為外銷主力，並串聯美濃、六龜、杉林三區農會，推出木瓜訂購平台，目前已出貨七千多公斤。