〈南部〉寄養家庭傳承 兩代照顧失依童

2018-06-21

〔記者王秀亭／台東報導〕台東寄養家庭近年招募困難，仍有寄養家庭已交給第二代接棒，從媽媽辜錦菊接下寄養家庭棒子的翁偉凌說，一年多的寄養家庭生活完全不平淡，既刺激又辛苦，但過程中因寄養童的成長與熱情分享，常會讓自己開心到睡不著，盼有更多家庭打開家門、讓愛住進來。

家扶中心昨天舉辦寄養家庭招募會，縣長黃健庭表示，縣府一年編列三百多萬元經費，提供失依學童寄養家庭服務，但五年來僅增加十五戶寄養家庭，數量吃緊，甚至供不應求；議長饒慶鈴則承諾如當選縣長，優先調高寄養服務費的額度，讓更多家庭能加入寄養的行列中。

雖然招募困難，仍有第二代願意接力照顧失依兒童，已有十九年寄養服務經驗的翁沛輝、辜錦菊，帶著一年多年投入寄養家庭服務的兒、媳翁偉凌、洪靚芸在台東家扶中心經驗分享。

辜錦菊表示，原本是家庭主婦，十九年前看到台東家扶中心徵募寄養家庭訊息，抱著姑且一試心態，一做就是十九年，其中一名女孩從十個月大照顧到十六歲，才回到原生家庭。

看著父母對寄養童付出多年的翁偉凌，也在母親的鼓勵下，成為寄養家庭新手，翁偉凌坦言，相當了解母親帶寄養童的辛苦，每天都像在打仗。剛成為寄養家庭時，心情是「挫勒等」，把照顧、互動過程視作一種學習過程。