〈南部〉「勝利星村」34戶歷史建築 招商起跑

2018-06-21

日遺眷舍 打造文創產業

〔記者羅欣貞／屏東報導〕打造眷村新品牌，位屏東市青島街、中山路、勝利路一帶的日遺眷舍勝利新村，昨天起正式命名為「勝利星村創意生活園區」，英文名「V.I.P ZONE（Victorystar in Pingtung）」，其中三十四戶完成整修的歷史建築，也同步啟動招商作業。

文化處期許為明日之星

文化處長吳明榮表示，「勝利星村」保留原名「勝利」，「星」象徵園區有如夜空星光閃耀，並與過去居住眷村將領的「星」階相輝映，更有成為明日之星的期許，英文簡寫的「V.I.P ZONE」，則代表這裡是最有價值的園區。

文化處還邀請插畫家設計師米力，為園區標別圖標操刀，以軍人「臂章」為形，呈現眷村原居住者身份背景，融合原眷村建築特色與創意園區風格。

勝利星村內共有七十棟歷史建築，近幾年有二十多戶餐飲、書店與文創工作室進駐，其中十四戶七月底租約到期，加上六月底整修完成的二十戶，共有三十四戶招商，將以旅宿業、生活創意、工藝推廣、社會設計、藝術跨界、風格通路的品牌、社會企業、公益單位、文化藝術、展覽策劃等個人或公司等類型為優先。

吳明榮表示，基地面積五百平方公尺以上者，最多委託經營九年，以下者最多五年，三十四戶建築面積約二十坪至五十坪，租金加上權利金，每戶每月最多四萬餘元、最少不到一萬元，平均約兩萬元上下；另外原眷戶、原租戶、負責人為屏東縣民者在徵選時有五分（總分一百）的保障。

今辦首場招商說明會

招商徵選委員由具經營管理實務的文創園區執行長擔任，包括華山文創園區營運長李正芳、松山文創園區執行總監周琍敏、十鼓仁糖文創園區團長謝十等人，他們也是輔導團，會對店家經營實務與整體發展提出建言，首場招商說明會於今天下午二時，在孫立人將軍行館後方階梯教室舉辦。