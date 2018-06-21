〈南部〉台東馬當部落催生聚會所30年 原民會允金援

2018-06-21

前三次覓中土地 最後沒有蓋

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市阿美族馬當部落是全縣原住民最多的部落，但爭取聚會所卅年三度落空，目前第四度相中地點，原民會主委夷將‧拔路兒昨天親自表達只要土地沒問題就支持；部落主席陳博志既期待又怕淪為選舉支票。

夷將‧拔路兒昨天在立委劉櫂豪、縣議員洪宗楷等人陪同下，勘查馬當聚會所預定地，陳博志感謝的同時，也轉達了長老的心聲：「不管誰執政，希望這次成真，不要又拖過下個十年」。

陳博志說，「身為阿美族最大部落，沒有聚會所，真的很難堪」。他說，卅年來，族人不斷爭取，至少三次「要建了！」先後在東海國中舊址、漢陽北路及常德路覓中土地，最後都沒有蓋。

縣府將農地變建地 採區段徵收

目前選擇的位置在豐谷南路一處兩分大的農地，縣府表示，已完成都市計畫變更，將採區段徵收方式，讓農地增值為建地，並由地主取回半數，餘做興建聚會所之用，預計豐年祭前召開地主說明會。

原民會主委到場勘查預定地

劉櫂豪說，馬當是阿美族最大部落，聚會所是部落團結象徵，族人也都沒放棄爭取，所以，這次邀原民會主委勘查，不過，關鍵問題仍在土地取得。夷將‧拔路兒承諾，只要土地取得沒問題，在規劃及興建經費上，會全力支持。

欲參選台東市長的縣議員洪宗楷也為聚會所催生，陳博志表達感謝，但也說，市長張國洲為了這個聚會所，也來實勘後多次，誰執政沒關係，只要幫我們蓋，我們就感謝！」