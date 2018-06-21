〈南部〉獎金提高 十大創意商品徵件

2018-06-21

每組5萬元 8月10日截止收件

〔記者劉婉君／台南報導〕「台南市十大創意商品徵選活動」今年邁入第八屆，迄今已有一一六件作品上架，以千元以下的商品最熱銷，明星商品包括劍獅杯墊、台南好甜碗、八家將轉運傘、老屋存錢筒等。而歷屆徵件作品中，最常見的就是劍獅、窗花、椪餅等元素，但運用方式卻多數偏向具象。為了提高投件數、鼓勵參加者設計更有創意的作品，今年總獎金從十七萬元大幅提高為五十萬元，即日起至八月十日收件。

得獎作品可在網站及古蹟景點販售

台南市十大創意商品於二○一一年首度舉辦，當時國內僅台南與台北等少數縣市辦理，近年來不少縣市陸續跟進，投件數量也因而減少，去年首度從百件以上降為七十五件，同一作品在不同縣市重複投件的比較也增高，文化局因而改變獎勵制度，將往年的金、銀、銅獎及優選，改為選出十組獲獎者，每組獎金五萬元，得獎作品還可在網站及古蹟景點通路上架販售。

文化局表示，具有台南特色的劍獅、鐵窗花、椪餅等，常被用來做為杯墊、紋路等，是歷屆投件作品中最常看到的，運用方式卻大同小異，希望獎金提高後，可以吸引更多優秀業者發揮巧思，設計出更具幽默感、趣味性、更生活化的作品。

凡依法設立的公司、法人機構等組織，均可參加徵選，投件作品須為近三年內原創、於南市無參賽得獎紀錄、且已量產或即將量產的商品（不含食品），同一公司參賽數量不限，系列商品則以同一件參賽品項計。