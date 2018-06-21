〈南部〉警、消繁重加給 明年編5億發放

2018-06-21

長照計畫增6億 生第三胎補助3萬

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府市政會議昨天通過一○八年度預算，歲出編列八百七十二億五千多萬元，歲入歲出差短三十億元，將以同額舉借支應，其中包括長照計畫增加六億餘元，生育獎勵金第三胎補助也由原本每名一萬二千元大幅增加至三萬元，先前受到注目的警察、消防人員繁重加給及危險加給，也由原本未發給，改由一○八年度編列五億元經費支出，每月發給二六九八至五九○四元不等。

社福支出成長5億 基礎建設有感

市府表示，這次總預算案除了社會福利支出編列約一二三億餘元，較一○七年度的一一八餘元大幅成長；重點項目，還有道路、橋樑及公園建設維護廿三億餘元、新建道路橋樑及公園新闢工程三億元、路平專案經費三億餘元，都是讓地方有感的基礎建設。

另在配合中央前瞻計畫上經費九十五億餘元，市府也編列十七億元配合款。

前瞻計畫如鹽水月津港水環境改造、竹溪治理、沙崙綠能科學城、幸福停車增建停車場，以及數位資訊科技建置等建設。

一○八年度歲出逾872億 較上年度增24億

整體而言，歲出預算，仍以教育科學文化支出最多，編列二九七億餘元、占三十四％，其次為經濟發展支出二百億餘元、約占廿二．九％，第三名是社會福利支出一二三億餘元、占十四％；歲入則以稅課收入最多，編列四六七億餘元、占五十五．五一％。

而南市一○八年度歲出編列八七二億五千多萬元，相較於一○七年度歲出預算八四八億五七○○萬元，增加約廿四億元。