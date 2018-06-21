〈南部〉高屏溪濁度飆高 南化水庫支援用水

2018-06-21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大雨不斷地下，高屏溪流量明顯上升，但濁度同步飆升最高達到一萬六千NTU，影響高屏溪攔河堰取水，備援水源登場，台南地區水庫進帳約一億五千萬噸，也透過南化聯通管支援高雄地區，形成高雄、台南相互備援「生命共同體」景況。

前天起每天支援高雄35萬噸

旗山溪流量上升到一八○立方公尺／秒（cms），每天從甲仙堰支援南化水庫二百萬至二百五十萬噸，受到高屏溪高濁度影響，高屏堰目前只能取水三、四十萬噸，伏流水、地下水、阿公店水庫備援上陣，也僅能供應卅五萬噸，南化水庫前天起開始支援高雄每天卅五萬噸。

南區水資源局副局長簡振源表示，高屏溪濁度前天飆到一萬六千NTU，影響取水，昨天中午起雨勢減緩，入夜後已下降至七千八百NTU，流量則為三○八八cms。

南化、曾文水庫集水區最近下了超過四百毫米雨量，主要水庫進水量約一億五千萬噸，終於可以稍微解渴。不過簡振源說，雖有水量進帳，但離台南地區第二期稻作全面供灌的最低門檻一億九千萬噸，還有段距離，嘉南水利會今天將開會審視水情。

月眉、旗山灌區 21日供灌

高雄地區供灌主要靠高屏堰，如今可以如期展開。簡振源指出，月眉、旗山灌區將於廿一日供灌，復興渠也按規劃在七月一日進行。

至於是否變更水情燈號，經濟部水利署將於明天開會進行通盤檢討，同時根據嘉南、高雄水利會等資料，進行供灌調度討論。