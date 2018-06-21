〈南部〉日雨量300毫米 災害應變中心二級開設

2018-06-21

桃源土石流潛勢溪流 5條黃色警戒

〔記者陳文嬋、葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕高市昨持續下起豪雨，日雨量最大破三百毫米，市府提升災害應變中心為二級開設，桃源區土石流潛勢溪流維持五條黃色警戒，農損金額近二百五十萬元；市府水利局表示，這二天仍有雨勢，提醒民眾小心。

水位暴漲 一度緊急封閉崇德橋

受西南氣流影響，高市昨最大日累積雨量是前鎮區破三百毫米，造成市區道路多處積淹水，包括仁武澄觀路口與鳳仁路、前鎮區中山與凱旋路口、路竹區中山路八○三巷、台十七線等，市府提升災害應變中心二級開設，水利局迅速化解積淹水危機。

另高雄與台南交界處的二仁溪崇德橋段因雨水位暴漲，水位逼近堤頂高度十八公尺，市府一度緊急封閉崇德橋，直到下午近五時才解除；六龜、桃源區土石流潛勢溪流達黃色警戒，一度從廿二條擴大範圍到廿九條，直到昨晚雨勢趨緩，剩下桃源區維持五條黃色警戒。另連日豪雨造成路面坑洞二千餘件、路燈損壞二一五件、路樹斷枝及傾倒三七八件等，養工處冒雨動用近二百人力搶修。

值得一提的是，鳳山鐵路地下化工地昨被網友拍下照片，網友以為是工地積水，形容成為一條新運河，不過鐵道局澄清這是隧道上方未回填完成範圍，長度大約五二○公尺，作為工地滯洪池的功能。此外，柴山龍巖冽泉出泉，顯示高雄市連日來的雨量已達臨界值。

農損金額近250萬元 一期水稻最嚴重

另高市農業損失金額近二五○萬元，被害面積總計一二七公頃，整體損害程度一成三，主要受害農作物為一期水稻：損失金額近九十五萬元，被害面積廿八公頃；香蕉損失金額五十五萬七千元，被害面積四十一公頃等。

水利局指出，根據氣象局定量降雨預報顯示，今、明二天預估十二小時最大累積雨量五十毫米，凸顯西南氣流逐漸減弱，雨勢也逐日減小，但這二天仍有雨勢，民眾仍需提高警覺。