〈南部〉東縣稻作農損 3鄉鎮市可現金救助

2018-06-21

東市、關山及卑南達標準

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣一星期來持續下大雨，正要收成的一期稻作災情擴大，根據縣府農業處統計，全縣水稻被害面積達八○九公頃、損害程度約為卅七％、換算無收穫面積達二九五﹒九三公頃，其中台東市、關山鎮及卑南鄉的受損狀況已達農業天然災害現金救助標準，鹿野鄉也接近門檻，農業處長許瑞貴表示，請受災農友在未收成前向公所通報、並完成會勘，至於台東縣最終救助狀況，仍待農委會核定公告。

台東地區上週五開始發布豪雨特報，到昨天還是有大雨特報，近一星期大雨不斷，結穗飽滿、已成熟的一期稻作因雨無法收成，卻因吸飽水氣而「軟腳」倒伏，部分更因稻穗泡水而發芽，災情持續擴大。

稻穗泡水發芽 災情持續通報

根據農業處統計，到昨天為止，台東市水稻被害面積達兩百公頃、換算無收穫面積為一百公頃，關山鎮被害面積兩百廿公頃、換算面積為一百一十公頃，卑南鄉被害面積六十二公頃、換算達廿一﹒七公頃，無收穫面積均已達該鄉鎮市農情報告最新統計種植面積五％以上，至於鹿野鄉被害面積為兩百卅公頃、換算面積為四十六公頃，離門檻四十七﹒三四公頃只差一點點。

許瑞貴表示，穗上發芽不像倒伏易觀察，這幾天仍下雨，農友若發現有水稻發芽、倒伏情況，請盡快向公所通報，且必須在農政人員會勘後才能收成，以免影響補助權益。