〈南部〉雨襲屏南 台十七線淹水部分路段封閉

2018-06-21

農損擴大 受災面積480公頃

〔記者陳彥廷、羅欣貞、邱芷柔、李立法／屏東報導〕雨下不停，省道台十七線屏南段昨天一早就淹水，從東港鎮到佳冬鄉短短八公里就一度封閉四路段，截至昨晚嗂仔口橋及羌園路段仍預警性封閉，由於雨勢恐持續至週末，請用路人注意封路及替代道路資訊；連日豪雨也造成屏東縣農損擴大，累計統計受災面積四百八十公頃，損失金額約一千八百萬元，

新龍村水深及膝 沒沙包擋水

枋寮鄉低漥的新龍村昨天水深及膝，九十三歲的陳阿嬤想到前夜快淹到七十公分高的床鋪，嚇得直說「整夜睡不著！」，所幸在鄰居協助下撤到鄰近活動中心避難。

新龍村逢雨必淹，居民上週就請託鄉公所放發沙包擋水，但昨天公所官員現勘卻依舊無沙包，居民只能用板子擋住水流，引發居民不滿。

大雨並造成省道台十七線一早就處處積淹水，從二五六﹒三到二六四﹒五公里，短短八公里就有東港分局路段、大鵬灣路段、嗂仔口橋路段、佳冬羌園路段封閉；省道台一線四三八﹒五公里的加油站前路段，也因淹水一度封路，直到昨天下午才僅開放內側車道通行，外側車道仍持續封閉。

如有農損 請儘速向公所通報

屏東縣主要受損農作物為香蕉、西瓜、木瓜等，農民如有農損，請儘速向鄉鎮市公所通報，縣府將向農委會爭取現金救助，農業處表示，即使雨勢漸歇、天氣好轉，還是可能會有延遲性損害傳出，農作損失率達百分之二十以上，受災農民應於現金救助公告前，保存受災照片，所攝照片應含損害程度的遠拍及近拍照各一張，並有電桿、建築物、農路或明顯地標，可識別土地位置等資訊，以做為災損佐證。

依據「農產業天然災害救助作業要點」規定，現金救助標準為單一鄉鎮市農產物無收穫面積已達該鄉鎮市農情報告最新統計面積百分之五以上，或跨鄉鎮市區域性災情，農產物無收穫面積已達該區域最新統計百分之十以上者；縣府表示，已經報請農委會依速報資料認定救助，以爭取時效，讓農民在雨後就能獲補償。

農糧署即日起至六月三十日啟動災害稻穀收購機制，符合公糧繳交資格農戶，可依「收購天然災害稻穀作業要點」規定，洽當地公糧業者繳售災害稻穀，也可以申請異地繳穀，將稻穀送至鄰近具有烘乾或集運設備的公糧業者處烘乾並繳售。

南區國稅局則提醒，個人及營利事業如有遭受損失，必須於災害發生後三十天內報備勘查，以免影響減稅的權益。