〈台北都會〉老婦顧聾啞子女 食物銀行伸援渡難關

2018-06-21

〔記者楊綿傑／台北報導〕「一個家庭有四名成員，怎麼會鴉雀無聲，又灰灰暗暗？」這是1919食物銀行志工陳金樹三年前初次造訪高雄潮寮七十六歲黃阿嬤家時的疑問。

其實黃阿嬤有五名子女，但有的病、有的聾啞，也有唐氏症，她自己不識字又不良於行，連外界幫助他們一家人都沒有接收的能力，於是生活陷入困境，在1919食物的「救助套餐」協助下，總算稍能解決生存問題。

陳金樹昨帶著黃阿嬤的大女兒阿悅出席1919食物銀行記者會，她是一位聾啞人士，代表黃阿嬤分享受助故事，並與此項活動代言人藝人小禎共同號召民眾踴躍到7-11 ibon認捐愛心，希望讓七月就將面臨斷炊的食物銀行可增庫存，能再延續幫助更多人。

黃阿嬤原本有自己的房子，生活還過得去，但丈夫跟家中唯一正常並扛起家計的兒子早逝，又因為幫甥婿作保受到連累，房子被拍賣，只能租房子。二女兒雖然正常，但嫁到台北且罹患重度糖尿病，自顧不暇，另外三名子女又聾又啞，最小的女兒還患有唐氏症，黃阿嬤必須擔起整個家的照顧責任。

但黃阿嬤不識字，言語表達狀況也不好，尤其又有蓋章作保被連累的慘痛經驗，使得她不太相信外人，連政府單位有相關補助主動來電連繫，她都因為信不過，而難以接受幫助。

三年前陳金樹第一次探訪，開始導入1919食物銀行的救助套餐幫助這個家庭。後來黃阿嬤漸漸相信他，若有相關政府或民間補助申請時，也都由他一手包辦打理。

現在黃阿嬤僅依靠低收入戶及殘障津貼，一個月大約一萬五千元過活，但她在影片中感慨表示，光房租就去掉七千元，剩餘的連吃飯都不夠，所以還是得仰賴1919食物銀行的協助。

目前黃阿嬤的一位聾啞女兒，在陳金樹的工廠做廢五金拆解工作，投入志工已經十多年的陳金樹，也曾因生意失敗落魄過，現在他也竭盡所能提供弱勢者工作機會，回饋社會。