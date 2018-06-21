〈台北都會〉長頸鹿寶寶未脫險 盼集氣加油

2018-06-21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園非洲動物區的長頸鹿「小麥」，上週四誕下一隻雄性寶寶，新生寶寶疑似左前趾關節變形，無法自行站立，園方隔開「小麥」，兵分兩路處理，一邊由獸醫師替新生寶寶進行治療，一邊由保育員同步以人工哺乳的方式讓新生寶寶補充體力，園方表示，目前寶寶尚未脫離危險期，請大家幫忙新生寶寶加油打氣，早日恢復健康！

今年即將滿五歲的長頸鹿「小麥」是第一次當媽媽，初產的背景再加上體型龐大，園方指出，六月十四日早上保育員發現「小麥」正在生產，已經能看到胎兒的前蹄，到了十點十九分，胎兒的頭部和前腿順利地露出。

不過努力近四個小時的「小麥」有點力不從心，獸醫師和保育員出手協助生產，胎兒在十點五十分完全產出，保育員確認呼吸和心跳後，將寶寶的身體擦拭乾淨，所有人員退出，讓媽媽自己照顧新生寶寶，只是一分一秒過去，寶寶無法自行站立。

獸醫師觀察後，研判應是左前趾關節變形所致，保育員再度將媽媽隔到安全的區域，讓獸醫師為寶寶進行治療，保育員同步進行人工哺育，第二天寶寶在保育員的扶持下，勉強站立。園方表示，新生寶寶必須自行站立行走，「小麥」才有親自為寶寶哺乳的機會。

園方表示，目前長頸鹿新生寶寶尚未脫離危險期，保育員及獸醫師持續照護，也希望民眾為這位生命的小鬥士加油打氣，祝福長頸鹿寶寶能夠戰勝病魔，早日恢復健康。