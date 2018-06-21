〈台北都會〉蔬果農藥殘留 北農擬建檢驗室把關

2018-06-21

砸600萬 預計九月上路

〔記者蕭婷方／台北報導〕食安問題頻傳，民眾食不安心。台北農產公司近期與農委會藥物毒物試驗所合作，砸六百萬推出新式農藥蔬果藥物殘留檢驗室，為全國首例將新式的分析質譜儀，用在果菜批發市場的蔬果農藥殘留檢驗把關，檢測結果不僅十到十五分鐘就可出爐，可檢出農藥項目還較以往增加三倍，預計九月上路，為消費者食安把關，更提升消費者對台灣食材的信心。

首例採用分析質譜儀

北農為北市蔬果產銷重要橋樑，每日兩千多噸蔬果運至台北農產運銷公司，拍賣前須經過農藥殘留檢測抽檢合格，篩檢不合格者將會銷毀；以往農產公司均採用「生化檢驗法」，主要檢測項目為氨基甲酸鹽及有機磷劑兩大類劇毒殺蟲農藥，可檢出農藥約一百多種。

可檢出項目增3倍

台北農產公司主秘路全利表示，北農建立農藥殘留檢驗制度迄今已超過四十餘年，希望能與時俱進提升檢測技術與儀器的作業操作。路全利說明，新式分析質譜儀不僅可檢出農藥項目超過三百種，較以往生化法多出三倍，檢測結果也只要十到十五分鐘就可出爐，未來實際運用拍賣蔬果藥檢，不僅可增加蔬果抽檢量，檢測精準度也更令人放心。

路全利說，由於北農新式農藥檢驗實驗室為全國首例將分析質譜儀運用在果菜批發市場蔬果藥殘檢測，未來新式藥檢結果、數據也會與毒試所合作，作為未來農藥檢驗分析實驗研究的參考數據。

不過，路全利也表示，現行由於第一果菜批發市場將面臨改建問題，新式實驗室先在第二果菜批發市場上路，目前已積極培訓相關人員，實驗室預計九月才能上路。