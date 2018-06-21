〈台北都會〉新北腸病毒流行期 上週1958人次就診

2018-06-21

〔記者賴筱桐／新北報導〕每年夏天家長最擔心腸病毒侵襲幼童健康，新北市衛生局監測發現，上週腸病毒門、急診就診達一九五八人次，已進入流行期。目前全市已有六例重症，今年流行的伊科病毒11型，易引起新生兒重症，嚴重者有致死風險。

全市6重症 伊科病毒11型居多

衛生局副局長許朝程指出，全國目前有十五例腸病毒重症，其中六例在新北市，六例中又有三例是一歲以下嬰幼兒，其中以伊科病毒11型居多，依規定，若七天內同班或不分班有兩名腸病毒個案，全班應停課七日，據統計，今年以來累計二六二班次因腸病毒停課，比去年同期的一八七班次多出四成。

許朝程表示，腸病毒經由糞口、飛沫或接觸傳染，勤洗手為最主要預防措施，成人感染腸病毒症狀不明顯，但小孩子免疫力較弱，家中有五歲以下幼童，須注意個人衛生習慣，外出回家時應更換衣服、洗手，玩具、家中地板可用稀釋的漂白水消毒，乾洗手液或酒精對殺死腸病毒無效。

多有疱疹性咽峽炎、手足口病

林口長庚醫院小兒感染科醫師黃玉成表示，腸病毒的型別高達百餘種，常見的是克沙奇Ａ型、71型，多數會有疱疹性咽峽炎、手足口病症狀，出生未滿月的新生兒，在媽媽生產前、分娩過程或出生後的人際接觸，皆可能感染腸病毒，常見症狀包括發燒、活動力下降及喝奶量變少等，嚴重者引發敗血症、心肌炎與腦（膜）炎。