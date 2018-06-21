〈台北都會〉貢寮海祭入圍決選 11歲馮羿史上最年輕

2018-06-21

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」昨天公布入圍決選名單，其中年僅十一歲的馮羿是海祭舉辦十八年來最年輕的入圍者，才國小五年級的馮羿雖然年紀輕輕，但舞台表演經驗豐富，曾經參加過「亞洲達人秀」節目，獲知名音樂製作人大衛佛斯特（David Foster）給的「黃金按鈕」。

烏克麗麗神童 已征戰多國

馮羿被譽為「烏克麗麗神童」，彈得一手流暢的烏克麗麗，他的舞台演出熱情洋溢，小小年紀已經去過新加坡、馬來西亞、日本、中國與夏威夷等地演出，用琴藝演出征服各地觀眾。

馮羿去年參加熱門選秀節目「亞洲達人秀」，在台上毫無生澀感，忘情融入搖滾音樂當中，全場觀眾掌聲雷動，大衛佛斯特也按下黃金按鈕，將馮羿直接送進準決賽。

唯一單人組合 將表演自創曲

馮媽媽說，馮羿會報名參加「海洋獨立音樂大賞」評選，純粹是喜歡表演，而且海祭沒有年齡限制，他不在乎最後的名次，目前正在認真準備要表演的自創曲。

昨天海祭公布「海洋獨立音樂大賞」決選名單，馮羿在現場觀眾的掌聲下入圍，除了他年紀最輕，而且是唯一的單人組合，馮羿展現大將之風，打算在海祭要用最棒的演出獲得樂迷和評審的肯定。

新北市觀旅局專門委員陳靜芳說，今年的「海洋獨立音樂大賞」有馮羿的參與，勢必更加精彩，凸顯海祭才華洋溢、熱情奔放的多元精神。

海祭經過三場激烈會前賽，入圍十強的除了馮羿，還有「夕陽武士」、「五五身」、「安懂Xsavakan」、「美秀集團」、「原味醞釀」、「臭屁嬰仔」、「遊樂」、「嵐馨樂團」、「MAFANA」等隊伍，還有去年因為颱風因素保留決賽資格的「城市雨人The City Rain Man」共十一團，將於七月廿八日在貢寮海洋音樂祭爭奪最高榮譽「海洋旗」。