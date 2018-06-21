〈台北都會〉華山大草原 擬闢司法園區

2018-06-21

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於市民大道及林森北路的華山大草原，過去為閒置歷史月台，自一九八九年鐵路地下化後即荒廢。而台北市都更處在二○○九年向國產署借用，隨後再跟司法院借用，期間都有舉辦大型藝術、親子活動，去年十一月才再借給野青眾規劃藝術聚落，並於今年三月規劃「一二○草原自治區」。都更處表示，市府與司法院合約到今年六月卅日，接下來將會開闢為司法園區。但里長指司法院未跟地方溝通，而草原底下都是地下軌道，不認為能蓋司法大樓。

根據司法院網站，司法院因空間不足，一直都在尋覓遷建地點，並在二○一六年敲定到行六土地（即為華山大草原）開闢為司法園區，面積約二．三三公頃。

里長：底下都是地下軌道 應先淨空

但當地里、梅花里長吳崑山受訪說，司法院至今未與居民溝通。他指，鐵路地下化，草原底下全都掏空，不認為有辦法興建司法園區。他更表示，華山大草原命案就是因政府想做什麼就做什麼，都不聽居民聲音才發生的，現階段先把華山大草原淨空再談。

華山大草原原屬於台鐵華山車站範圍，一九八九年鐵路地下化後長期荒廢，而華山車站原有用地所有權轉由國產署負責。二○○九年都更處為了活化該閒置土地，以URS計畫名義向國產署借用大草原，並取名為「URS27 」。

都更處補充，二○一六年因國產署將部分土地規劃為希望廣場，提供給農民銷售蔬果，因此縮小代管範圍；同年司法院向國產署承接土地，都更處即再向司法院借用土地到今年六月卅日。

都更處表示，華山大草原過去大多舉辦大型藝術、親子策展等活動，如華山綠工場、原住民族音樂生活節等，同時也會借給不同團體舉辦短期活動。都更處說，考量大草原將歸還給司法院，去年十一月同意野青眾團隊以藝術聚落的方式申請借用，並在今年三月規劃「一二○草原自治區」。