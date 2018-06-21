〈台北都會〉網友灌爆野青眾臉書 輿論兩極

2018-06-21

〔記者郭安家／台北報導〕台北市都市更新處將華山大草原借給次文化團體「野青眾」活化空間，未料，「野居草堂」發生命案，引發網友灌爆野青眾臉書；近半年草原活動有藝文人士座談、假日電音派對、獨立樂團表演、裸體體驗小屋，引起社會爭論。記者昨仍試圖聯繫野青眾發起人，但並未獲進一步回應。

「野青眾」並非正式組織，近似於志同道合年輕人的次文化行動，讓不受定義的在野青年，走入群眾共同創作。二○一六年十二月廿九日，他們關注傳統民俗，發起「百野繞境」，從北投關渡宮出發，經由西區，於元旦回到華山大草原，希望年輕人不要只追隨西方跨年煙火晚會；去年在永和福和橋下辦「大型實驗展覽─人類動物園」藝術行動展。

「野青眾」去年十一月向台北市都更處申請使用大草原，活化空間，並公開徵選創意提案，由提案人貢獻專才、勞動，創造大草原豐富度；大草原也出現各式木屋，包括發生命案的「野居草堂」，受到媒體關注的體驗裸體小屋，對不滿都市生活的年輕人來說是新鮮、解放之處，但在附近居民眼裡，這些木屋是垃圾，屢次投訴噪音、廢棄物。

如今網路輿論兩極，不少人灌爆「野青眾」臉書，罵「貴單位出了一個人體解構藝術家，很前衛，很後現代，很潮」、「怎麼感覺有點像在看一個未開發的部落」。雖有文青於臉書論述次文化，指台灣社會仍貼標籤，影射該處「嬉皮＝藝術家＝文青＝淫亂＝性侵」，但也認為相關人員應出面說明、道歉。