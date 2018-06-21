〈台北都會〉夜闖台鐵禁區開趴 野青眾擬送辦

2018-06-21

台鐵：未申請 若違規調查屬實將罰

〔記者陳恩惠、陳宜加／台北報導〕華山大草原發生射箭教練陳伯謙涉嫌分屍案，連帶引起大眾對藝文團體「野青眾」的關注，民眾爆料野青眾本月十五日深夜擅闖台鐵華山引道地下軌道禁區，「揪」近五百名民眾開電音趴，由於該引道與台鐵台北車站行車主線相通，已危及行車安全；鐵路警察局據報，昨天傍晚將廿五歲莊姓主辦兼企劃傳喚到案，也不排除將所有與會人士一同依鐵路法送辦。台鐵證實，野青眾未申請許可，已經報警，若違規調查屬實，最重將可開罰五萬元，未來將加強防護措施。

自稱是華山住民的網友，昨在網路出示野青眾成員照片爆料指出，六月野青眾擅闖台鐵華山引道地下軌道禁區開電音趴，由於引道與台鐵台北車站行車主線相通，已危及行車安全，質疑參加活動者翻越圍牆或自己開門走下去，已對附近帶來困擾，甚至還對台鐵的行車安全造成威脅。

主辦人：對分屍案感到抱歉

莊男昨到案坦承進入引道，莊說「我們原以為華山引道是個廢墟，沒想到會侵犯到台鐵權益，我們感到非常抱歉！」並表示，對於發生分屍案，他們也感到非常抱歉，當初是透過網路公開徵件，才會認識陳伯謙，雙方也相談甚歡，沒想到會發生這樣的事情。 台鐵台北工務段副段長連建智說，初步調查野青眾確實未提出申請，疑似破壞門鎖或攀牆進入。他強調，該處為禁區，平時均設有管制上鎖，有安全顧慮，一般民眾勿擅入，否則將觸犯鐵路法，可開罰一至五萬元。

他表示，華山引道口為全台北長達二十公里的地下化路線隧道中，唯一能夠連接地面的動線，作為消防、搶救大型機械進出與人員疏散用途，重要性極高。台鐵也說，過去電影《總舖師》曾申請華山引道作為拍攝場景。

研判是由較矮圍牆處架梯翻牆進入

連建智指出，華山引道周邊設有三公尺高圍籬，出口也加裝鐵門並上鎖，初步研判野青眾是由較矮圍牆處架樓梯、翻牆進入，針對未來改善方案，台鐵將在容易侵入的地方強化安全防護設施，圍牆加高，加裝蛇籠、拒馬，並設立警告牌。

鐵路警察局表示，參與「野青眾」本月十五日晚間的「台灣電音派對史」講座後，莊男等人率領近五百位民眾，從市民大道靠近三創園區一處較矮的圍牆，架長梯翻牆進入，直到十六日清晨四時才散會，不排除找出所有與會人士，一併依鐵路法予以裁罰。