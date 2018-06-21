〈台北都會〉國小男師摸身體 至少8女童受害

2018-06-21

六月七日揭發 八生家長陳情

〔記者蕭婷方、邱書昱／綜合報導〕台北市議員應曉薇昨天召開記者會，指控新北市三峽區某國小的許姓男老師涉嫌襲胸猥褻女學生，從六月七日接獲家長投訴後，至少已有八名女學生受害，她指控學校未積極處理，僅宣布狼師「已離開」。對此，學校表示六日接獲一位家長反映後，七日就要求這名老師停職接受調查，並向家長說明案情，也向教育局進行校安通報，啟動性平調查並移送地檢署偵辦，若查證屬實將解聘。

應曉薇指出，許姓男老師經常藉故找女學生到學校圖書館，以整理書籍為由，將狼手伸進女童的衣服內撫摸，從六月七日被揭發至今，已有八位學生的家長向她陳情，這名狼師任教多年，她合理懷疑受害人數不僅於此，受害時間也可能在更早就有。

家長陳情未果 找上北市議員

應曉薇怒批，依照性別教育平等法，校方知悉校園發生疑似性騷擾事件者，廿四小時內應向教育局、社會局通報，移送性平委員會調查；但事發至今，校方僅公布「許姓教師已經離開」，拒絕向家長說明細節或告知家長可到警察局報案維護權益，更未召開性平會，根本是縱容狼師，受害者的家長因為在新北市陳情未果，才輾轉到台北市向她陳情，凸顯新北市學校受理性騷擾案出現制度性的問題。

應曉薇指出，老師對學生的性騷擾、性霸凌與性侵案件的處理機制，代課或外聘老師僅會受到解聘，教師僅有行政責任而無刑事責任，若狼師移動到外縣市，因為沒有刑事紀錄，很難查察、防不勝防，台北市不適任的狼師會被取消任教資格，但台北市從二○一四年至二○一七年至少有卅一件成案，結果警方登錄僅有兩件，若這些狼師到其他縣市任教，恐有更多學童受害。

校方七日通報 昨天起才訪談

該校解釋說，調查後發現受害的女學生可能不止一位，七日立即向教育局進行校安通報，十一日召開性平會決議組成調查小組，請教育局推薦調查委員，十三日確定委員名單及可以調查的時間，因為小朋友未成年需要家長同意才能訪談，十四、十五日陸續徵得家長同意，在端午節連假後的昨天起進行訪談。

學校指出，許姓男老師任教約六、七年，目前的調查結果是撫摸女學生的身體，至於有多少人受害？犯案時間多長？是後續調查的重點。

新北市政府教育局表示，調查報告需要家長同意才能訪談、逐字記錄後給當事人瀏覽，預計這幾天可完成調查，若違法事證明確，將予以解聘並通報教育部全國不適任教育人員資訊網，相關資料已移送地檢署偵辦，也要求校方針對受害學生啟動心理輔導機制。