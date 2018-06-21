〈北部〉免費社區觀光巴士藍線 羅東新購2車汰舊

2018-06-21

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東免費社區觀光巴士藍線，由兩輛巴士雙向對開，九年來里程數累計九十萬公里，搭乘人數突破一百八十萬人次，屬於鎮內觀光巴士黃金路線，鎮公所新購兩輛二十一人座中巴，盼服務升級。

3條路線月載客2.2萬人次

羅東免費社區觀光巴士委託國光客運經營，目前行駛三條路線；藍線從羅東運動公園忠孝新村到大同地下道旁的孩子王社區，有兩輛巴士對開。紅線中山光榮站、橘線忠孝新村到西安公園，各有一輛巴士載客；三條路線每月總載客數兩萬兩千人次，藍線就佔了六十％以上。

藍線路線貫穿羅東心臟地帶，行經羅東轉運站、羅東博愛及聖母醫院、民生市場、開元市場、羅東運動公園、羅東高中等五校，成為菜籃族、通勤學生重要代步工具。

公所自籌550萬購車 7/2上路

藍線兩輛巴士已達汰換年限，羅東鎮公所自籌五百五十萬元購車預算，獲鎮代會審議通過，購買兩輛三千CC中巴。羅東舊稱「老懂」（平埔語「猴子」之意），新車車體彩繪猴子圖案，凸顯在地意象。鎮長林姿妙、鎮代會副主席謝家倫昨天主持啟用儀式，新車預定七月二日上路。

林姿妙說，羅東免費社區觀光巴士除了搭載鎮民上學、就醫、購物，因串聯鎮內重要旅遊據點，也是外地遊客暢遊羅東的好幫手，鎮公所將繼續強化運輸效能，建構更完整的網絡。

羅東鎮民林先生說，兩個小孩搭免費社區觀光巴士上下學，長期下來節省可觀交通費，希望兩輛新車提供更舒適安全的搭車空間。