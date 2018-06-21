〈北部〉花蓮唯一平地高接梨 「果豔」搶鮮上市

2018-06-21

昨開園採收 產季至7月中

〔記者王錦義／花蓮報導〕高接梨通常種植在較高山區，花蓮縣壽豐鄉卻有唯一種在平地的高接梨，壽豐鄉農會「果豔梨」昨正式開園採收上市。農會總幹事曾淑懿說，果豔梨是花蓮唯一平地高接梨，種植難度與成本都高，因氣候關係，也是最早上市的高接梨，清甜多汁，搶攻市場先機，現在到七月中都是產季。

曾淑懿說，壽豐鄉果豔梨是平地高接梨，種植面積只有十一公頃左右，壽豐潔淨的水質內含礦物質，種出來的水果特別清脆、細膩，甜度都可高達十三度以上；農友完全沒有使用除草劑，採微生物防治法，讓果樹與草木共生，果園比較陰涼。目前到七月間正是品嘗果豔梨好時節，歡迎民眾直接和農會洽詢。

10年有成 果農堅持有機栽培

農友吳玉双說，他種的高接梨過去有兩個品種，一種是「黃金梨」，另一種是「豐水梨」，今年全產黃金梨，因消費者比較喜歡黃金梨的口感，比山上種的高接梨還要甜。十幾年前，他說要把高接梨種在平地，很多人都說不可能，但多年來，在農會和專家輔導下，每年產量都很穩定，而堅持不用除草劑，每週 除草以草生栽培方式經營果園，土地肥沃度可循環再生。

吳玉双說，採用有機栽培的高接梨，照顧時很耗費人力、成本，以他一公頃農園，光除草就要花上三、四天時間，堅持不用除草劑，就是要讓水梨咬起來飽滿多汁，香甜果香令人回味，入口即化的綿綿口感也異於其他縣市所產的水梨，不過因照顧太費工、成本高，售價就比較貴。