〈北部〉竹縣二重國中 擬轉型雙語學校

2018-06-21

可望成為溪南首間雙語學校

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣內目前僅位於溪北地區的竹北市六家高中是雙語學校，溪南地區的家長也積極爭取設立，縣府認為二重國中鄰近新竹科學園區和工研院，學生運用英語的機會高，因此向中央爭取補助，可望讓二重國中成為溪南地區首間雙語實驗學校。

縣府將向中央爭取經費補助

新竹縣議員羅吉祥指出，學習外語是邁向國際化的一把金鑰，學校必須創造更多有利環境與投入更多全英語學習時間方能有效提升學生的外語能力，二重國中的家長相當重視孩子的國際化學習趨勢，對學校辦理雙語教學有著熱切期許。學校曾於前年辦理英國姊妹校海外交流、去年辦理紐西蘭教育旅行，都獲得學生熱烈參與和家長的支持。

新竹縣長邱鏡淳說，目前縣內只有六家高中一所雙語學校，所以在教育部國民及學前教育署邱乾國署長下鄉訪視時，極力爭取中央補助溪南地區選定辦學績優的二重國中規劃辦理雙語實驗學校，獲得認同。

校長：全校教職員樂觀其成

二重國中校長陳美君說，對於縣府選定辦理雙語實驗學校著實欣喜，全校教職員樂觀其成，雙語教育將規劃雙語情境校園空間、試辦全英語教學、成立全英語社團，並進行姊妹校遠距視訊課程，另配合新課綱前導學校計畫鼓勵跨領域全英語教學，並辦理寒暑期海外短期遊學活動與姊妹校來訪接待等，讓學生學有所用。