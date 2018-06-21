〈北部〉跑畢典護航營養午餐政策？ 苗縣府否認

2018-06-21

議員批畢典操弄選戰議題 非常不妥

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕是否恢復學生免費營養午餐？為苗栗縣長選戰話題。有苗栗縣政府職員爆料稱，縣府列出反對營養午餐的「教戰守則」，並於縣務會議上發放給各局處首長，要求各局處科長級以上官員在參加縣內國中、小畢業典禮時，為縣長徐耀昌「辯護」，引發基層職員不滿，認為選戰議題不宜介入校園。縣議員陳光軒也直批縣府濫權，竟於學校畢典操弄選戰議題，非常不恰當。

教育處反駁：縣長未要求官員護航

縣府教育處長徐永鴻反駁，指列出「苗栗縣營養午餐政策對外統一聲明回應稿」是要讓各部門熟悉目前縣府政策，但縣長徐耀昌並未於縣務會議上要求官員們在學校畢業典禮對此發言護航，甚至強調毋需在此議題上隨對手起舞，僅表示若有學生家長詢問，可依此加以說明。

國民黨籍縣長徐耀昌尋求連任，主要對手、無黨籍頭份市長徐定禎的首波競選政見即為恢復學童免費營養午餐；但徐耀昌強調，縣府財務吃緊，若全面恢復免費午餐，一年須增加八億元支出，恐將重蹈過去發不出薪水及無力支付廠商款項的覆轍。

職員爆料：局處首長均收到聲明稿

隨著議題延燒，有縣府職員爆料稱，縣府日前於縣務會議上發給各局處首長一份「苗栗縣營養午餐政策對外統一聲明回應稿」，要求各科長級官員謹記內容，昨天至各校參加畢業典禮時，針對此議題為縣府辯護，此舉引發部分官員不滿。

陳光軒昨知悉後，也痛批縣府濫用公家資源，將公務員當作選戰工具，不僅有失行政中立，甚至公然在學校畢業典禮內為縣長選戰議題辯護，影響畢業生及家長權益，非常不恰當。

縣府坦承有發放給各官員統一聲明稿，但強調並未強制要求官員主動於畢典上宣講，僅讓官員們熟悉縣府受質疑的政策內容，若有家長探詢時可依此回應，並無選舉考量。