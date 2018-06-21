〈北部〉斑馬線劃一半 地下道口人車爭道

2018-06-21

平鎮環南路 車潮龐大

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區環南路地下道是往來中壢區、平鎮區的重要通道，上下班尖峰時段車潮龐大，但穿越地下道出入口的新富五街往新富四街的行人斑馬線設計不良，至地下道入口處的前段護欄就中斷，劃設至今六年多未改善，行人得繞護欄而行、與車爭道，相當危險，引發民怨；對此，市府養護工程處表示，七月底將拆除部分護欄並將斑馬線劃滿，以利民眾通行。

環南路地下道位於平鎮區新英里、新富里交界，附近社區大樓林立，陳姓住戶說，地下道出入口前的新富五街、新富四街隔著環南路，居民常橫跨往來，照理說，路側與路側間的斑馬線應該相連，但新富五街的斑馬線卻未連接到新富四街的路側，只劃到地下道入口處的前段，行人被迫與機車爭道，曾有拄枴杖的老人家為了閃躲來車跌倒受傷。

下雨淹水 行人常被濺濕

除了斑馬線劃設問題，環南路地下道機車道由於近期大雨造成積水，民眾行經機車道旁人行道時，常被潑得一身濕，機車也有打滑失控疑慮，民眾向市議員黃敬平陳情，邀集市府養護工程處、交通局等單位會勘改善。

養工處長潘子儀指出，預計七月底會拆除部分護欄做出破口，延伸現有斑馬線至新富四街路側，並增設警告標誌提醒用路人；至於機車道積水問題，已對排水溝淤積進行清除改善。