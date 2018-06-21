〈北部〉新生數暴增 桃園青埔特區增設青園國小

2018-06-21

107學年度新生初估215人 增幅為76％

〔記者陳昀／桃園報導〕青埔高鐵特定區內的青埔國小，一○一學年度起學生人數呈現逐年攀升趨勢，從八十三名新生增至一○六學年度一二二名新生，預估九月新學年度新生將高達二一五人，一年增幅達七十六％，市長鄭文燦昨在市政會議宣布，將在距離青埔國小二公里外的文小一用地增設「青園國小」，八月一日成立籌備處，後續配合工程進度訂定招生期程。

青埔國小規劃二期校舍 達60班規模

鄭文燦指出，青埔特區有四分之一位在大園區，因此選在大園國際高中旁、面積二．二六公頃的文小一設立國小，會儘快新建校舍，而青埔國小目前全校廿四班，將規劃二期校舍，擴充到全校六十班規模，預計一○九學年度啟用。

教育局指出，青埔國小一○一學年度起學生數呈成長趨勢，一年級從每學年招收三個班，到一○七學年度將招收八個班，預估到了一一二學年度，學區內新建案會有五千六百戶人口，以八成入住率推估，將再增加八九六名學齡人口，新生班級數將成長到十二班，達全校五十班規模（含特教班、幼兒園），若加計移入人口，可能高達六十班。

教育局表示，青埔國小從一○五學年度起就列為總量管制學校，轉介學校有中壢區芭里國小及大園區大園國小、五權國小等校，但這些學校遠離青埔生活圈，實際接受轉介的人不多，今年僅轉介七人，其中大園、芭里國小各三人，五權國小一人，各校距離為三公里到七公里不等，車程最久要十五分鐘。

青埔國中部分，教育局說，受少子化影響，桃園市整體國中入學人數逐年降低，但青埔地區有四成學生來自移入人口及越區就讀，學齡人口不減反增，青埔國中設校規模卅六班，目前招收廿八班，若學生人數持續增加，還有剩餘校地可增建校舍，也已擬定各項方案因應。