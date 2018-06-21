〈北部〉花金包機首航 163旅客挺震後觀光

2018-06-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮—金門雙向包機昨首航，遠東航空波音MD系列一百六十五人座機型，搭載一百六十三名旅客抵達花蓮機場，預計停留三天二夜，率隊的金門縣政府秘書長林德恭強調「以行動支持震後花蓮觀光」，並盼直航能促進兩縣觀光發展。花蓮縣政府表示，首航團先試水溫，中長期計畫發展成定期包機，讓金廈小三通旅客也能直飛東台灣。

花蓮縣、金門縣政府與兩地觀光業者合作，攜手促成「花蓮金門直航」，睽違十年的遠東航空，也在花蓮開設新航班，一百六十三名金門民眾昨飛抵花蓮，包括金門縣政府秘書長林德恭、議長洪麗萍及副議長謝東龍等人，將進行兩地觀光交流。

林德恭表示，花蓮遭逢二○六地震衝擊，地方產業嚴重受創，金門縣長陳福海在災害發生後，立即與縣議會共商，捐助新台幣二百萬元善款，盼對災害救援有所助益，並提案金門花蓮包機，以行動力挺花蓮。

花蓮縣政府秘書長顏新章表示，促成花蓮金門雙向包機直航，是期待已久振興花蓮觀光的大事，盼包機航班爾後能成為定期航班，讓金廈小三通旅客也能七十五分鐘飛抵花蓮，直接到東台灣旅遊，欣賞花蓮之美。

縣府觀光處長彭偉族說，花蓮金門首航團先試水溫，希望能持續拓展金門到花蓮旅遊的客源，這次包機共有四航次，廿日金門飛往花蓮後，原機從花蓮飛回金門，廿二日中午十二時再由金門起飛，下午二時十五分返回金門，行程包含太魯閣國家公園、七星潭及林田山等地。