〈北部〉新南向搶客 宜蘭穆斯林餐廳增至16家

2018-06-21

原僅6家 縣府輔導旅宿業者提前達標

〔記者江志雄／宜蘭報導〕中國限縮來台遊客，蔡英文政府力推新南向政策，向東南亞穆斯林招手，宜蘭、台南、高雄等縣市政府，配合推動「穆斯林餐飲認證倍增計畫」，全國約有一百五十家業者取得認證，一起為台灣觀光產業尋找新藍海。宜蘭獲認證的穆斯林餐廳原有六家，今年新增十家，倍增計畫提前達標。

「宜蘭穆斯林餐廳倍增！」穆斯林教徒占世界人口四分之一，清真旅遊商機龐大。根據統計，去年抵台穆斯林遊客七十三萬人次，主要來自馬來西亞、印尼。穆斯林來台旅遊，台北是首選，首都生活圈穆斯林認證餐廳現有五十家，佔全國三分之一。

下月參加菲律賓旅展 8月赴泰國攬客

宜蘭縣政府相中雪隧之便，加上縣內觀光景點多，輔導旅宿業者設置穆斯林餐廳，縣府同步「南向」行銷宣傳，預計七月派員到菲律賓參加旅展，八月飛往泰國攬客。

宜蘭去年穆斯林遊客數超過一萬人次，縣府工旅處長李岳儒說，「穆斯林餐飲認證倍增計畫」會持續辦下去，結合官方與民間力量，帶動穆斯林到宜蘭旅遊風潮。

穆斯林認證輔導業者台灣學之旅公司總經理簡佩平認為，宜蘭距離台北一小時車程，到桃園機場不過一個半小時，穆斯林出國遊程平均五到六天，宜蘭鄰近首都具地利之便，又有上將梨、三星蔥、大溪和南方澳海鮮等農漁特產，若能妥善規劃，對穆斯林遊客很有吸引力。